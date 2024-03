Israel afirma que continua combatendo o Hamas em hospitais de Gaza

No sul de Gaza, em Khan Yunis, as tropas israelenses lançaram no domingo uma operação com veículos blindados no bairro de Al Amal, onde existem vários hospitais e um centro do Crescente Vermelho Palestino.

"Mais de 20 terroristas foram eliminados na área de Al Amal durante o último dia, em combates e bombardeios", disse o Exército israelense, que afirmou ter descoberto armas no local, incluindo lançadores de foguetes.

O Exército também afirmou ter facilitado a evacuação da população e interrogado dezenas de suspeitos.

Segundo o Crescente Vermelho Palestino, pessoas que podiam caminhar foram evacuadas, tanto pacientes como deslocados, que procuraram refúgio nas instalações.

Mas a equipe médica, nove pacientes e dez familiares permaneceram no centro Al Amal, juntamente com uma família de deslocados com crianças com necessidades especiais.

bur-cho/feb/an/avl/jc