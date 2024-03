Israel se irrita com abstenção dos EUA em votação na ONU sobre cessar-fogo em Gaza

O Exército informou que matou mais de 20 combatentes palestinos no domingo perto de Al Amal e que segue com suas operações "de precisão" no Al Shifa, onde, até agora, foram detidos cerca de "500 terroristas" e outros 170 morreram.

Segundo as autoridades do Hamas, o Exército israelense utilizou explosivos para destruir cerca de 20 casas e um prédio no bairro de Al Rimal, perto de Al Shifa, onde testemunhas relataram combates nesta segunda.

Centenas de civis fugiram da área durante a última semana.

- 'Não há comida' -

A escassez aguda de alimentos e de água aumenta o sofrimento dos civis em Gaza.

"Nem sequer temos comida que nos dê a energia necessária para ir pegar água", lamentou Bassam Mohammed al Hau na cidade de Jabaliya, no norte da Faixa.