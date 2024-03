Juiz espanhol anula pedido de suspensão do Telegram no país

Após receber o relatório, Pedraz anulou a ordem "porque seria uma medida excessiva e desproporcional", explicou o tribunal.

O Telegram, que afirma contar com 700 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo, já foi suspenso anteriormente em outros países, como no Brasil no ano passado, por não facilitar o acesso à informação a autoridades.

