Justiça britânica decidirá nesta terça sobre recurso de Assange contra extradição para os EUA

"São esses fatos que o distinguem [de outros meios de comunicação] e não suas opiniões políticas", argumentou.

Em janeiro de 2021, a justiça britânica decidiu inicialmente a favor do fundador do WikiLeaks. Falando do risco de suicídio, a juíza Vanessa Baraitser se recusou a autorizar a extradição. Mas essa decisão foi revertida mais tarde.

Sobre o tratamento que receberia se fosse extraditado, os Estados Unidos afirmaram que não seria detido na prisão de segurança máxima ADX Florence, no Colorado, apelidada de "Alcatraz das Montanhas Rochosas", e que receberia o atendimento médico e psicológico necessário.

Washington também citou a possibilidade de que ele solicite cumprir sua pena na Austrália.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, denunciou recentemente a perseguição de Assange por parte da Justiça americana e o Parlamento australiano adotou uma moção pedindo seu fim.

