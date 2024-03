Justiça reduz fiança de Trump, que vai a julgamento em 15 de abril

As batalhas legais de Donald Trump oscilaram, nesta segunda-feira (25), entre as boas e as más notícias. Por um lado, ele conseguiu a redução da fiança que precisa depositar enquanto apela de uma sentença que pode minar seu império imobiliário, mas por outro lado, terá que voltar ao banco dos réus em 15 de abril.

Uma corte de apelações do estado de Nova York reduziu para 175 milhões de dólares (R$ 872 milhões) o valor da fiança que precisava depositar nesta segunda-feira pela multa de US$ 355 milhões (R$ 1,77 bilhão), somada a mais de US$ 100 milhões (R$ 499 milhões) em juros acumulados, à qual foi condenado em 16 de março passado por fraude fiscal. O empresário dispõe de mais dez dias para depositar a nova fiança.

O candidato presidencial republicano às eleições de novembro recebeu a notícia inesperada quando lhe foi fixada a data para sua próxima apresentação à justiça penal pelo pagamento de 130.000 dólares (R$ 648 mil, na cotação atual) a uma ex-atriz de cinema pornô para comprar seu silêncio ao final da campanha eleitoral de 2016.