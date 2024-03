Na mira da justiça, Bolsonaro passou dois dias na embaixada da Hungria no Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro "passou dois dias" na embaixada da Hungria em Brasília, informaram, nesta segunda-feira (25), seus advogados, que negaram que ele tenha se refugiado na representação consular em fevereiro para fugir da justiça.

A defesa do ex-presidente (2019-2022) publicou um comunicado em reação a uma informação publicada no jornal The New York Times, segundo a qual Bolsonaro tinha se "escondido na embaixada húngara" no mês passado, pouco depois de ser alvo de uma investigação policial.

O jornal americano publicou imagens de um vídeo de vigilância em que o ex-presidente aparece entrando na embaixada da Hungria em Brasília em 12 de fevereiro e saindo na tarde do dia 14.