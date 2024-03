Tribunal dos EUA arquiva processo de Musk contra organização de luta contra o ódio

"É impossível ler a denúncia e não concluir que a X Corp. está muito mais preocupada com o discurso da CCDH do que com seus métodos de recopilação de dados", disse a corte em sua decisão de 52 páginas.

"É impossível imaginar que a X Corp. Tivesse a motivação de apresentar uma demanda se o CCDH não tivesse falado", completou.

A rede X não respondeu de imediato a uma solicitação de comentários.

"Esperamos que esta decisão histórica incentive os investigadores de interesse público de todo o mundo a continuar, e inclusive intensificar, seu trabalho vital de fazer com que as empresas de redes sociais prestem contas pelo ódio e a desinformação que armazenam e o dano que causam", disse Imran Ahmed, diretor-executivo e fundador de CCDH, em um comunicado.

Segundo os investigadores da desinformação, as falsidades e os discursos racistas e de ódio aumentaram consideravelmente na rede X desde que Musk concluiu sua aquisição por 44 bilhões de dólares em outubro de 2022 (cerca de R$ 235 bilhões na cotação da época).

Desde então, o também chefe da Tesla despediu milhares de funcionários da plataforma, cortou a moderação de conteúdo e restabeleceu muitos perfis que haviam sido banidos anteriormente.