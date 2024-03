Wall Street fecha em baixa e tem retorno à calma após euforia

No mercado de ações, a Boeing ganhou terreno (+1,36%) após o anúncio da saída de seu diretor executivo, Dave Calhoun, no final de 2024, bem como o nomeação de um novo presidente do conselho de administração. O fabricante também substituiu o diretor do setor de aviação comercial.

