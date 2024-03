Alcaraz vence Musetti e avança às quartas de final de Miami

O prodígio espanhol, que recentemente conquistou o título em Indian Wells (Califórnia), continua avançando no objetivo de vencer os dois primeiros Masters 1000 americanos no mesmo ano, uma dobradinha conhecida como 'Sunshine Double'.

O último tenista a conseguir isso foi Roger Federer em 2017.

Com uma sequência de nove vitórias consecutivas, Alcaraz avança em Miami sem perder nenhum set nem passar dos 90 minutos na quadra, usando um tênis que combina perfeitamente ousadia e eficácia.

"Não sei se foi o melhor jogo que fiz (no último ano), mas sem dúvida é a melhor sensação.

Me sinto muito bem na quadra e me movo muito bem, sem lesões", disse Alcaraz, que iniciou o ano em meio a dúvidas com uma eliminação precoce do Aberto da Austrália e uma lesão no tornozelo em fevereiro, no Rio de Janeiro.

"Não penso mais no meu tornozelo em quadra. Claro que cuido dele todos os dias. Acho que é a melhor sensação desde o verão (europeu)", considerou.