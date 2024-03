Alemanha vence Holanda (2-1) e confirma recuperação antes da Eurocopa

Atrás no placar, os alemães controlaram a posse de bola e empataram com Mittelstädt, que se redimiu do erro no gol holandês, ao aproveitar um passe de Jamal Musiala.

A virada veio na reta final. Em cobrança de escanteio de Toni Kroos, Füllkrug cabeceou e a defesa holandesa rebateu, mas a bola já tinha ultrapassado a linha por milímetros.

Nagelsmann, que repetiu o time titular da vitória sobre a França, ainda tem dois jogos de preparação para a Euro-2024: contra a Ucrânia, em 3 de junho, e contra a Grécia, três dias depois.

