Arte e história em Sena-Saint Denis para enquadrar os Jogos Olímpicos

Siga os passos de Kylian Mbappé em Bondy ou caminhe entre antigos reis de França em Saint-Denis... Entre os antigos enclaves e a nova Vila dos atletas dos Jogos Olímpicos de Paris, o patrimônio e a oferta gastronômica são extensos em Sena-Saint Denis, ao norte da capital francesa.

- Basílica de Saint-Denis, a última morada dos reis da França

Erguida nos séculos XII e XIII, a basílica-catedral de Saint-Denis, pioneira e obra-prima do estilo código, é o cemitério dos reis da França. Sua necrópole real abriga as sepulturas de 75 figuras da realeza. O monumento também conta com 70 jacentes, diversas esculturas funerárias e coloridas e espetaculares vitrais.

- O início de Kylian Mbappé, o menino de Bondy

Até seus 15 anos, foi no campo de grama sintética de Léo-Lagrange que o astro do futebol Kylian Mbappé começou sua caminhada, com a camisa do AS Bondy. Líder da seleção francesa e do Paris Saint-Germain, é o orgulho de sua cidade, onde um afresco gigante o representa na fachada de um imóvel.