Bombardeios israelenses contra Hezbollah no leste do Líbano

Israel bombardeou edifícios e bases do Hezbollah no leste do Líbano nesta terça-feira (26), em um dos ataques mais intensos em quase seis meses, informaram a mídia estatal e uma fonte de segurança.

Segundo a Agência Nacional de Informação (ANI) oficial, "um drone israelense" atacou uma localidade perto da cidade de Baalbeck, na planície de Beka, no início da tarde.

Um correspondente da AFP viu um prédio pertencente ao Hezbollah pró-iraniano em chamas e duas pessoas sendo retiradas por socorristas.