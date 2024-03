Brasil acompanha com 'preocupação' processo eleitoral na Venezuela (Itamaraty)

O governo brasileiro declarou, nesta terça-feira (26), que acompanha com "preocupação" o desenrolar do processo eleitoral na Venezuela depois que a coalizão opositora foi impedida de inscrever sua candidata.

"O governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral naquele país", declarou, em nota, o Ministério das Relações Exteriores, que até agora havia se mantido à margem das críticas contra o pleito no país vizinho.

