Castanha-do-pará: mais uma vítima do desmatamento na Bolívia

Da produção boliviana, 90% é distribuída para os Países Baixos, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Brasil, principalmente.

A Bolívia é um dos principais produtores da castanha-do-pará, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).

- "A floresta está se afastando" -

Vital vive em Nueva Vista, a 1.200 quilômetros de La Paz, uma pequena comunidade com 42 famílias, pertencente ao município de Cobija, no departamento de Pando, na fronteira com o Brasil.

"A floresta está se afastando", comenta ele, que trabalha como coletor ao lado de cinco dos seus sete filhos.

Ele percebe que, agora, precisa caminhar cerca de meia hora ou mais para chegar nas árvores de castanha, enquanto o mesmo percurso era concluído em 15 minutos no passado.