Divergências deixam transição política no Haiti em ponto morto

As negociações para nomear um conselho presidencial de transição no Haiti se encontram em um beco sem saída, horas depois da anulação de uma votação sobre quem deveria liderar as novas autoridades, enquanto a população sofre as consequências da violência dos grupos criminosos.

O primeiro-ministro, Ariel Henry, questionado pelo aumento da insegurança e por ter chegado ao poder sem se submeter ao voto popular, concordou há duas semanas em entregar o comando do país a um conselho presidencial de transição. Mas esse grupo, que deve representar as principais forças políticas, o setor privado, a sociedade civil e a comunidade religiosa, ainda não se concretizou.

Os candidatos deveriam ter eleito na noite de ontem o líder do conselho, mas sua reunião foi adiada sine die, depois que vários representantes do grupo voltaram atrás, informou à AFP um de seus membros.