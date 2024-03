Doze anos após os Jogos de Londres 2012, onde estão as moradias acessíveis?

Em 2023, o aluguel médio de um apartamento era de 1.850 libras (R$ 11.661).

"Estes aumentos são especialmente problemáticos tendo em conta o salário dos moradores de Newham", ressalta Penny Bernstock, destacando o "efeito dos Jogos".

O diretor do LLDC, Mark Robinson, reconhece o dilema em relação ao Parque Olímpico.

"É investido um montante considerável em uma área, o valor do terreno aumenta, o que aumenta as rendas e as pessoas que queríamos ajudar podem ser excluídas do sistema", diz ele, afirmando que as construções em Stratford continuarão por mais 15 anos, com milhares de moradias "acessíveis".

Para Bernstock, entretanto, o "saldo positivo" do evento foi o estabelecimento de "escolas muito boas" no distrito de Newham.

Ou ainda a diminuição da criminalidade nos arredores de Stratford, que está "muito mais seguro do que antes dos Jogos", admite Narjiss Kadiri.