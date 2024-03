Ex-presidente da Associação Chinesa de Futebol condenado à prisão perpétua

O dirigente esportivo procurou obter "vantagens indevidas para vários clubes de futebol e associações de futebol locais", com a manipulação de resultados de partidas ou de ascensões, além de sanções contra árbitros.

O jornal estatal afirma que os subornos foram "particularmente enormes" e que as ações do dirigente minaram "a concorrência leal e a ordem no setor do futebol".

Chen assumiu a presidência da Associação Chinesa de Futebol em 2019, mas antes havia ocupado outros cargos de destaque no esporte.

Em janeiro, ele confessou em um documentário exibido na televisão que havia aceitado dinheiro de pessoas que desejam receber um tratamento preferencial.

"Os torcedores podem aceitar o fato de que a situação do futebol chinês é ruim", disse Chen no documentário. "Mas ão podem perdoar a corrupção", acrescentou.

- Campanha anticorrupção -

O presidente chinês, Xi Jinping, é apaixonado por futebol e já afirmou que tem o sonho de ver o país como sede e, eventualmente, como campeão de uma Copa do Mundo.