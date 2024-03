Homem morre após ser empurrado nos trilhos do metrô de Nova York

Segundo a imprensa local, o jovem detido tem antecedentes de problemas mentais.

Poucas horas antes do incidente, funcionários do Departamento de Polícia anunciaram que 800 policiais se juntariam à vigilância do metrô para perseguir os infratores que entrassem sem pagar.

Estes se juntam ao contingente de 750 efetivos da Guarda Nacional, equivalentes a militares, que a governadora do estado, Kathy Hochul, ordenou mobilizar no início de março para monitorar e proteger as mais de 450 estações de metrô da gigantesca e antiga rede nova-iorquina.

Embora a criminalidade geral no metrô tenha diminuído este ano, de acordo com a polícia, o número de crimes graves aumentou quase 50% em janeiro em comparação com o mesmo mês de 2023.

"Não tenho medo, mas sou prudente, estou atenta", confessa à AFP Janice, uma nova-iorquina apressada de cerca de cinquenta anos, que preferiu não fornecer o sobrenome na Grand Central Station, na rua 42, uma das estações mais movimentadas desta cidade de 8,5 milhões de habitantes.

Suzanne, na casa dos sessenta anos, diz que pega o metrô porque é mais rápido, mas "estou sempre nervosa, é preciso ficar atento ao que está ao redor".