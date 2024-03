'Inúmeras crianças' em risco de morte no Haiti, alerta Unicef

"Inúmeras crianças" correm o risco de morrer em consequência da violenta crise que assola o Haiti, alertou nesta terça-feira (26) o diretor da Unicef, que mostrou especial preocupação pelas 125 mil crianças em risco de desnutrição aguda.

"A violência e a instabilidade no Haiti têm consequências que vão muito além do risco de violência como tal. A situação está criando uma crise sanitária e alimentar que poderia custar a vida de inúmeras crianças", explicou Catherine Russell, responsável do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em comunicado.

"Milhares de crianças estão à beira do abismo, enquanto a ajuda vital está pronta para ser distribuída se a violência parar e as estradas e os hospitais reabrirem", acrescentou.