Jarry vence Ruud e vai às quartas de final do Masters 1000 de Miami

Desta forma, o tenista se tornou o terceiro chileno a chegar às quartas de final de Miami, depois de Marcelo Ríos e Fernando González (este último em 2004).

"Estou muito feliz, foi um grande jogo hoje", disse Jarry, que contou com grande apoio dos torcedores chilenos.

"Fui muito forte mentalmente, aguentando as condições, tudo que o Casper me propôs", explicou. "Acabei jogando muito bem, muito forte atrás da quadra e sempre tentando atacar. Estou feliz por continuar avançando".

Em sua trajetória, Jarry disputou no sábado o segundo duelo mais longo da história do torneio (três horas e 36 minutos) contra o britânico Jack Draper, a quem derrotou em três sets após sobreviver a dois match points.

O chileno teve um início de temporada irregular, com eliminações precoces no Aberto da Austrália e no Indian Wells, mas com momentos brilhantes como o desta terça-feira ou a vitória sobre o espanhol Carlos Alcaraz, em fevereiro, em Buenos Aires.

- Duro desafio contra Mevdevev -

Seu próximo obstáculo rumo às primeiras semifinais de um Masters 1000 será Daniil Mevdevev, atual campeão em Miami.