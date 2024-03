Jogos Olímpicos: oportunidade de ouro para os subúrbios de Paris?

Menos de 500 metros separam o Stade de France da barricada de Francs-Moisins, assolada pela pobreza e pela violência, em um subúrbio de Saint-Denis, ao norte de Paris, que com os Jogos Olímpicos pode viver seu esperado renascimento.

Samia Achoui, uma secretária que vive em um dos quarteirões dominados pelo narcotráfico, não tem ingressos para os Jogos, por serem "muito caros", mas escutará de sua janela os gritos e os aplausos do estádio localizado do outro lado de um canal.

Apesar do nome, os Jogos Olímpicos de Paris-2024 serão realizados em grande parte no departamento de Sena-Saint Denis, do outro lado do anel viário que separa a capital francesa de seus subúrbios mais pobres.