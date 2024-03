Julian Assange, pesadelo dos Estados Unidos e símbolo da liberdade de informação

Este cidadão australiano de 52 anos criou em 2006 um veículo de comunicação sem fins lucrativos chamado WikiLeaks, que publicou, segundo o próprio site, mais de 10 milhões de documentos confidenciais, fornecidos por fontes anônimas.

O WikiLeaks revelou imagens do ataque aéreo de 12 de julho de 2007 em Bagdá, no qual jornalistas iraquianos e vários civis morreram assassinados pela tripulação de um helicóptero americano.

Os Estados Unidos depararam-se subitamente com um veículo de comunicação que revelou os documentos secretos vazados do Pentágono sobre as suas operações no Iraque e no Afeganistão, assim como a correspondência secreta do governo e das suas embaixadas em todo o mundo.

- Acusações na Suécia -

Em 2010, quando o WikiLeaks atingiu o pico de popularidade com os vazamentos, a Suécia exigiu a prisão de Assange sob duas acusações, uma por estupro de uma mulher e outra por assédio sexual, durante uma visita a Estocolmo para participar em uma conferência. As acusações foram posteriormente retiradas.

Assange negou a veracidade das acusações, mas foi submetido à prisão domiciliar na sua casa rural inglesa, até que, em maio de 2012, o Supremo Tribunal de Londres concordou com sua extradição para a Suécia.