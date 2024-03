Lula e Macron lançam plano de investimentos para economia sustentável na Amazônia

Ambos os líderes buscam "defender juntos, no âmbito da Presidência brasileira do G20, um grande plano mundial de investimentos, públicos e privados, em bioeconomia".

Esse plano deve combinar a "conservação e gestão sustentável das florestas" com a "valorização econômica" de seus territórios, colocando os "povos indígenas e as comunidades locais no centro das decisões", diz o documento.

Além disso, o plano de ação propõe o desenvolvimento de um "mercado de carbono que remunere os países florestais que investem na recuperação dos sumidouros naturais", os ecossistemas que capturam grandes volumes de emissões de carbono.

"Apoiaremos os povos indígenas e as comunidades locais da Amazônia, que têm um papel essencial na proteção da biodiversidade por meio de seus conhecimentos tradicionais e práticas de gestão das florestas", destaca o documento.

Em um gesto simbólico do desejo comum, Macron iniciou sua visita em Belém, onde foi recebido por Lula.

Após se encontrarem na capital paraense, ambos os presidentes embarcaram em um pequeno barco que os levou à ilha do Combu, onde visitaram uma microempresa de produção de cacau, com o objetivo de demonstrar que o desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente podem andar juntos.