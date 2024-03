Manuel Rosales, um experiente opositor para enfrentar Maduro nas eleições venezuelanas

Ele não foi a primeira opção, tampouco a segunda, mas por fim o experiente Manuel Rosales, o mais pragmático e negociador entre os candidatos da oposição vetados pelo governo, será o principal adversário do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho na Venezuela.

A nomeação do governador do estado produtor de petróleo de Zulia (oeste, na fronteira com a Colômbia) ocorreu de última hora e de forma dramática, após a principal coligação da oposição ter denunciado que foi impedida de registrar seu candidato, ao ser bloqueada no site para sua inscrição.

Rosales concorreu às eleições presidenciais em 2006, quando enfrentou o falecido ex-presidente Hugo Chávez, que o derrotou com milhões de votos de diferença.