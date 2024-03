Navio emitiu pedido de socorro antes de colidir, o que salvou vidas em Baltimore

O navio que colidiu com uma ponte no porto de Baltimore, nos Estados Unidos, na manhã desta terça-feira (26), lançou um pedido de ajuda que permitiu parar o trânsito e salvar vidas, declarou o governador do estado de Maryland, Wes Moore.

O navio, que se movia a uma velocidade de oito nós (cerca de 15 quilômetros por hora), alertou as autoridades que estava perdendo força, o que permitiu parar os carros que se dirigiam para a ponte Francis Scott Key, disse o governador.

"Essas pessoas são heróis. Salvaram vidas ontem à noite", acrescentou.