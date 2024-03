Ofensiva militar contra dissidentes das Farc deixa oito mortos na Colômbia

Uma ofensiva militar no sudoeste da Colômbia contra a maior dissidência da extinta guerrilha Farc resultou em oito mortes até esta terça-feira (26), afirmou à AFP um alto comandante do exército, após a decisão do governo de suspender uma trégua com esse grupo.

Durante a última semana, a operação deixou "oito mortos e 17 feridos", disse o comandante das Forças Militares na região de Cauca, general Federico Mejía.

As baixas, segundo Mejía, ocorreram no conflituoso Cañón del Micay, em Cauca, território controlado pelas dissidências há anos. Entre os "afetados" estão vários menores de idade, acrescentou o general com base na interceptação de comunicações entre os rebeldes.