Os desabamentos de pontes mais mortais dos últimos 20 anos

Na ocasião, centenas de pessoas haviam se reunido na ponte de Morbi para celebrar o último dia do festival de Diwali.

Imagens das câmeras de segurança mostraram que a ponte se movia, com algumas pessoas aparentemente a balançando deliberadamente, antes de ceder repentinamente e fazer com que os presentes caíssem no rio, enquanto outros se agarravam em destroços.

- 2021: 26 mortos no México -

Um trecho elevado do sistema de metrô da Cidade do México desabou em maio de 2021, fazendo um trem de passageiros colidir. No acidente, 26 pessoas morreram e dezenas ficaram feridos.

O incidente na capital abalou a confiança dos habitantes em um sistema de transporte utilizado diariamente por milhões.

Uma investigação concluiu como resultado tanto de falhas estruturais quanto da falta de manutenção do sistema.