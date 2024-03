Petróleo cai impulsionado por produtos refinados

Os preços do petróleo encerraram a terça-feira (26) em baixa, impulsionados por uma forte queda nos preços dos produtos das refinarias americanas, que aumentam sua produção com o início da primavera (no hemisfério norte).

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio caiu 0,57% e fechou em 86,25 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI) para a mesma data perdeu 0,40%, chegando a 81,62 dólares.

"Hoje, o mercado está claramente impulsionado pelos produtos refinados", explicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.