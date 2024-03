Polícia de elite francesa treina para possíveis atentados em Paris-2024

Por enquanto, "não estamos diante de um período de ação em grande escala", disse à AFP o diretor da promotoria antiterrorista, Jean-François Ricard.

Mas há "uma ameaça projetada que não é de todo negligenciável, especialmente aquela que está ligada ao EI", alertou.

Durante a quinzena olímpica, 200 soldados RAID serão mobilizados diariamente. Serão cem agentes só para a cerimônia de abertura no Sena.

- "Pronto" para os Jogos -

Ao entrar no prédio, a unidade de elite dá de cara com uma visão devastadora, com os corpos de estudantes da polícia atuando como figurantes caídos no chão manchados com sangue falso no saguão e nas escadas em espiral que levam aos andares superiores.

Atrás de uma porta, no final de um corredor, um agressor mantém 15 reféns. Foi estabelecida uma conexão de vídeo com os negociadores do RAID, instalados dois andares abaixo.