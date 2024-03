Por falta de provas, Acerbi escapa de punição por insultos racistas

"O conteúdo discriminatório, sem colocar em dúvida a boa fé [de Juan Jesus], só foi percebido pelo jogador ofendido, sem nenhuma prova externa, seja por áudio, vídeo ou inclusive uma testemunha", considerou o juiz.

No dia 17 de março, durante o jogo entre Inter e Napoli pela 29ª rodada do Campeonato Italiano, Juan Jesus alertou ao árbitro que Acerbi havia feito um comentário racista.

Depois da partida, o jogador brasileiro explicou nas redes sociais que Acerbi "passou do ponto", mas que ambos haviam esclarecido as coisas em campo e que o zagueiro da Inter se desculpou.

No dia seguinte, Acerbi, convocado pela seleção da Itália para dois amistosos de preparação para a Eurocopa, deixou a concentração da 'Azzurra' depois de ter dado sua versão dos fatos aos dirigentes da FIGC e ter negado "qualquer intenção de ser difamatório, degradante ou racista".

"As declarações de Acerbi estão totalmente em desacordo com a realidade dos fatos", denunciou Juan Jesus no Instagram".

"O racismo é combatido aqui e agora", escreveu o brasileiro em sua publicação.