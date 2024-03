Porto de Baltimore, essencial para comércio marítimo dos EUA

A queda de uma grande ponte na cidade de Baltimore (estado de Maryland, leste) nesta terça-feira (26) paralisou um dos portos mais movimentados dos Estados Unidos, por onde passam cargueiros gigantes e também ancoram cruzeiros turísticos.

A ponte Francis Scott Key leva o nome do autor da letra do hino nacional dos Estados Unidos. Por ela transitam cerca de 11 milhões de veículos ao ano, uma média de 31.000 ao dia.

O fechamento forçado do porto pode causar danos econômicos substanciais. Em 2023, mais de 52 milhões de toneladas de mercadorias no valor de cerca de 80 bilhões de dólares (cerca de 387 bilhões de reais) entraram nos Estados Unidos através do terminal de Baltimore, segundo o gabinete do governador de Maryland, Wes Moore.