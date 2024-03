Uruguai perde para Costa do Marfim em amistoso

O Uruguai foi derrotado pela Costa do Marfim por 2 a 1 em amistoso disputado nesta terça-feira (26), em Lens (França), um resultado que esfria os ânimos da 'Celeste' depois de um bom início da era Marcelo Bielsa.

No estádio Bollaert-Delelis, os marfinenses abriram o placar logo aos nove minutos, quando o lateral Wilfried Singo cruzou da direita e o zagueiro Mathías Oliveira desviou contra o próprio patrimônio.

O Uruguai conseguiu o empate no segundo tempo, com um chute de primeira do atacante Federico Viñas (77').