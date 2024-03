Violência política volta a assolar um Equador dominado pelo tráfico de drogas

É "um grande risco (...) ser um funcionário público, especialmente [no caso] de eleição popular", disse à AFP Fernando Carrión, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) de Quito.

- Fim de semana violento -

A prefeita era natural de Manabí, berço da gangue chamada "Los Choneros" - uma das maiores do país.

Embora as autoridades não tenham revelado a causa do crime, tudo "indica que são ações do crime organizado e terrorismo urbano", disse à AFP o coronel aposentado Mario Pazmiño, ex-chefe de inteligência do Exército.

Para o analista, a política "é afetada" pelo narcotráfico, que "também tem interesses" nas esferas do poder.

"Rejeitamos totalmente este ataque à democracia equatoriana", disse na segunda-feira (25) o embaixador dos Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, em um ato militar liderado por Noboa em Latacunga.