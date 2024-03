Vitória sobre França dá 'confiança' à Alemanha para a Euro, diz Lahm

"Eles têm 40 jogadores de muito talento. Têm um time equilibrado, com jogadores no banco que têm totais condições de serem titulares", destacou o ex-jogador alemão sobre o elenco do técnico Didier Deschamps.

A grande vitória do último sábado fez inclusive o país esquecer por alguns dias a polêmica gerada na semana passada pelo anúncio da Federação Alemã de Futebol (DFB) do fim da parceria de 70 anos com a Adidas para firmar contrato com sua grande concorrente, a americana Nike.

"Fiz 113 jogos pela Alemanha com a Adidas, joguei no Bayern com a Adidas, só conheci a seleção com a Adidas. Quando era menino e via os jogos da seleção pela televisão, via Adidas. Deve haver razões muito fortes para a mudança", declarou Lahm.

- Segurança, uma prioridade -

Responsável pela organização da Euro, Lahm se mostrou convencido de que o título vai para "uma grande nação do futebol" e espera que o evento recupere o ambiente vivido na Copa do Mundo de 2006, que na Alemanha é lembrada como um "conto de fadas" e como uma via para presentar um país unificado ao mundo, 17 anos depois da queda do muro de Berlim.

No entanto, a situação geopolítica mudou e uma das grandes preocupações dos organizadores é a possibilidade de haver um atentado terrorista.