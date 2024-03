Wall Street fecha em leve baixa

Por outro lado, chamaram a atenção as ações do Trump Media and Technology Group (TMTG), empresa por trás da rede Truth Social, que foram negociadas pela primeira vez no Nasdaq sob o título DJT ("Donald John Trump").

Como resultado da fusão com a Digital World Acquisition Corporation (DWAC), as ações DJT, que subiram mais de 50% durante o dia, acabaram com uma queda de 16,10% para 57,99 dólares, o menor nível da sessão.

Isso permitiu ao ex-presidente e candidato republicano, que possui dezenas de milhões de ações da corporação, aumentar instantaneamente seu patrimônio em cerca de 4,5 bilhões de dólares no papel.

A rede social Reddit, que estreou na bolsa na semana passada a 34 dólares por ação, subiu 8,88% e atingiu 65,11 dólares, enquanto a Tesla ganhou 2,92%.

No mercado de títulos, o rendimento do Tesouro a dez anos caiu para 4,22%, abaixo dos 4,24% do dia anterior.

vmt/eb/mel/db/arm/ic/mvv