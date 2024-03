A febre do ouro no Uzbequistão

Khudaberdiyev citou o exemplo de seus dois jovens funcionários locais, Ochivol e Mardiyev - um estava desempregado e o outro trabalhava em uma fazenda.

"Agora eles ganham de três a quatro milhões de sums (entre R$ 1.196 a 1.595) em média mensalmente, um salário decente na região", disse Khudaberdiyev.

- Compra de moeda -

Os novos trabalhadores do setor não podem fazer o que desejam com o ouro que escavam. Tudo deve ser canalizado pelo banco central do Uzbequistão, que o troca por dólares no mercado internacional.

A crescente economia do país depende da injeção de uma moeda estrangeira para sustentar a moeda nacional. O sum uzbeque tem uma taxa de câmbio de 12.500 unidades por dólar (R$ 4,98 na cotação atual), uma das mais baixas do mundo.

Em Soykechar, onde a agricultura é um setor-chave, nem todos estão entusiasmados com o ouro.