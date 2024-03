A três meses da Eurocopa, como andam os grandes favoritos ao título?

O astro Cristiano Ronaldo (39 anos) não jogou contra os suecos, mas participou da derrota em Liubliana. Quase não levou perigo e o seu estado real é uma das incógnitas de Portugal antes do torneio continental.

. HOLANDA

Certamente não entra de cara no grupo dos grandes favoritos ao título continental, mas é sempre preciso contar com a Holanda, que venceu a Escócia por 4 a 0 na última sexta-feira e perdeu para a Alemanha na terça (2 a 1).

O técnico Ronald Koeman quase não fez alterações no time que, quando era comandado por Louis van Gaal, foi eliminado nos pênaltis pela Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

A grande contribuição de Koeman foi apostar em Xavi Simmons, que com quase 21 anos começa a justificar as expectativas que gerou quando pertencia à 'La academia' do Barcelona.

Para apoiar o atual meia do Leipzig, Koeman continua contando com a velha guarda, com uma defesa muito experiente (Van Dijk, Aké, De Ligt, Dumphries) e atacantes sempre decisivos (Memphis, Gakpo e Weghorst), sem esquecer que Frenkie de Jong que ficou de fora desses jogos devido a uma lesão lesão, mas deverá ser titular no meio de campo na Eurocopa.