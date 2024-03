Ajuda lançada de paraquedas em Gaza é alvo de críticas

Outras seis pessoas morreram na segunda-feira em tumultos relacionados à chegada dessas ajudas, segundo as autoridades.

Em 8 de março, cinco pessoas morreram e dez ficaram feridas no campo de refugiados de Al Shati, ao serem atingidas por pacotes cujo paraquedas não se abriu, disseram testemunhas e fontes hospitalares.

"Alertamos aos países que realizam essas operações de risco, porque uma parte cai no mar, outra nos territórios palestinos e outra em áreas perigosas, colocando em risco a vida de civis famintos", destacou a assessoria de imprensa do governo do Hamas.

"A preocupação primordial é a segurança dos destinatários", afirmou recentemente à AFP Jeremy Anderson, tenente-coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, durante uma missão. "Nos asseguramos de que se o paraquedas não se abrir, acabe no mar e não fira ninguém."

- "É preciso usar as estradas" -

Israel declarou guerra ao Hamas em retaliação pela incursão de combatentes islamistas que, em 7 de outubro, mataram 1.160 pessoas no sul do país, a maioria civis, de acordo com contagem da AFP a partir de números oficiais.