Buscas por corpos desaparecidos continuam após queda de ponte nos EUA

Shannon Gilreath, vice-almirante da Guarda Costeira, declarou à imprensa o fim da "fase de busca ativa" e o início de uma nova.

Segundo a organização Casa, especializada em ajudar migrantes, um dos desaparecidos é Miguel Luna, pai de três filhos e originário de El Salvador. Saiu para trabalhar na noite de segunda e não voltou.

Sua esposa, María del Carmen Castellón, declarou ao canal Telemundo 44 que está "devastada".

Há também dois procedentes da Guatemala, de 26 e 35 anos, informou a chancelaria do país centro-americano em nota, além de cidadãos do México e Honduras, segundo o site de notícias local The Baltimore Banner.

- "Saiam, saiam" -

"Me dói o coração (...) são meus colegas", disse Jesús Campos, que trabalhou com eles.