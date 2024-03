Desabamento de mina na Libéria deixa pelo menos 13 mortos

Em janeiro, mais de 60 pessoas morreram no desabamento de uma mina de ouro no sudoeste do Mali.

Em fevereiro de 2022, a explosão de um depósito de dinamite em uma mina de ouro artesanal matou 58 pessoas no sudeste de Burkina Faso.

Em 2020, em outro incidente na Libéria, cerca de 50 pessoas morreram quando uma mina deste tipo desabou no noroeste do país.

