Futuros dirigentes do Haiti se comprometem a restaurar 'ordem pública e democrática'

"Tão logo seja instalado, o conselho presidencial nomeará um primeiro-ministro, com o qual formará um governo de unidade nacional e devolverá o Haiti ao caminho da legitimidade democrática, estabilidade e dignidade", acrescentaram.

À espera da concretização da transição política, o país caribenho sofre com a violência de poderosas gangues que têm multiplicado os ataques contra as autoridades e a população nas últimas semanas.

No ano passado, a ONU prometeu uma força internacional para restabelecer a segurança no Haiti, liderada por 1.000 policiais quenianos. No entanto, sua implementação foi adiada devido à falta de financiamento e à decisão do Quênia de não enviar seus agentes até a instalação do conselho de transição.

O restabelecimento da ordem, prometido pelos futuros membros do conselho, será crucial para conter a grave crise humanitária provocada pelas ações das gangues que controlam 80% da capital do Haiti, Porto Príncipe.

As gangues, que se aliaram no final de fevereiro para desafiar Henry, conseguiram paralisar o aeroporto e parte do porto da capital, além de controlar as principais estradas que ligam a cidade ao resto do país.

Nessas condições, o fornecimento de ajuda internacional, crucial para muitos haitianos, tem sido dificultado.