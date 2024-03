Japão investiga suplemento alimentar após duas mortes e mais de 100 hospitalizações

Também "ordenou às autoridades locais que obtenham informações sobre os danos à saúde", afirmou o ministro, que apresentou condolências às pessoas afetadas.

O fabricante explicou que a primeira pessoa falecida potencialmente vinculada ao caso comprou, com frequência, um dos produtos retirados dos mercados durante quase três anos.

A empresa apresentou "as mais profundas desculpas" e afirmou que a relação entre os eventos estava sendo investigada.

Uma análise revelou a possibilidade de que os produtos contassem com "ingredientes que não deveriam ter sido incluídos", destacou a empresa esta semana.

Mas a análise não encontrou nenhuma citrinina produzida pelo arroz fermentado vermelho, uma substância tóxica que pode causar danos aos rins.

O arroz fermentado vermelho é produzido "pela fermentação do arroz cozido no vapor com fungos alimentares e é frequentemente usado para reduzir o colesterol elevado como alternativa à medicação com estatinas", segundo um estudo de 2019 publicado no British Medical Journal.