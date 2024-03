Kane volta a treinar com Bayern; Neuer é dúvida contra o Dortmund

O artilheiro do Campeonato Alemão (31 gols) torceu o tornozelo na vitória do time bávaro sobre o Darmstadt (5 a 2) no dia 16 de março e ficou de fora dos amistosos da seleção inglesa contra Brasil (derrota por 1 a 0) e Bélgica (2 a 2).

Por sua vez, Neuer, que nesta quarta-feira completa 38 anos, teve um problema muscular na perna esquerda e foi cortado da seleção alemã, que venceu França (2 a 0) e Holanda (2 a 1).

Em sua nota, o Bayern apenas informou que o veterano goleiro "completou uma sessão de treino individual".

A oito rodadas para o fim do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique é o vice-líder com 10 pontos de desvantagem para o Bayer Leverkusen.

