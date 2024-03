Maduro e o voto no exterior: venezuelanos denunciam entraves em registro para votar

Também conseguiu se registrar no último minuto o ex-embaixador Edmundo González Urrutia, considerado um "candidato tampão", que poderia ser substituído por outra pessoa apontada pela líder María Corina Machado, impedida de participar da eleição devido a uma inabilitação de 15 anos contra ela.

O período de inscrição dos eleitores vai de 18 de março a 16 de abril.

Na Colômbia, que abriga a maior quantidade de venezuelanos (2,8 milhões, dos quais se estima que 1,2 milhão estejam aptos a votar), o registro foi aberto com vários dias de atraso, apenas na terça-feira.

No entanto, ativistas temem que o consulado não considere como residência o Estatuto Temporário de Proteção, que o governo colombiano concedeu a milhares de venezuelanos para que pudessem trabalhar e ter acesso aos serviços de saúde.

"Isto gera muita preocupação", comentou o líder opositor Eduardo Battistini, pois impede o registo de 80% a 90% da população potencialmente apta a votar. "Para além de uma violação flagrante do nosso direito a nos inscrever no exterior, são desculpas um tanto ridículas".

No entanto, na comunidade venezuelana em Bogotá também há decepção com a política e certa indiferença com as eleições.