MP Espanhol pede dois anos e meio de prisão para Luis Rubiales

A data de julgamento de Rubiales ainda não foi definida.

Durante a entrega de medalhas da Copa do Mundo de 2023 na Austrália, vencida pela Espanha, o ex-presidente da RFEF "segurou a cabeça de Hermoso" com as duas mãos e, de forma surpreendente e sem o consentimento ou aceitação da jogadora, deu um beijo em sua boca", informou o MP em seu documento.

"Diante das consequências pessoais e profissionais que poderiam surgir", Rubiales exerceu "constantes e repetidos atos de pressão" sobre a atleta, o que a impediu de "desenvolver sua vida em paz, tranquilidade e liberdade", continuou.

O MP também pediu um ano e seis meses de prisão para o ex-treinador da seleção feminina de futebol da Espanha Jorge Vilda, o diretor esportivo da seleção masculina Albert Luque e o ex-diretor de marketing da RFEF Rubén Rivera por terem participado da coação.

Por este crime, Rubiales e os outros três réus terão que indenizar Hermoso de forma conjunta com mais 50 mil euros.

- Beijo "inesperado" -

Desde uma recente reforma do Código Penal espanhol, um beijo não consentido pode ser considerado agressão sexual, categoria criminosa que reúne todos os tipos de violência sexual.