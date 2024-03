No Brasil, Macron critica acordo UE-Mercosul e propõe fazer 'um novo'

Antes de Macron, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na Fiesp que é preciso "explorar ao máximo as oportunidades de um intercâmbio maior entre União Europeia e Mercosul".

"Temos tempo ainda. É verdade que perdemos uma oportunidade no ano passado, mas nós não devemos desistir desse acordo", enfatizou, em referência à importante aproximação feita por Brasil e Espanha quando ambos estavam à frente dos blocos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, outro forte entusiasta declarado do acordo de livre comércio, mostrou-se otimista em conseguir concluí-lo, durante uma visita no início do mês do chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, que também o apoia.

- 'Defensores da paz' -

Macron passou por São Paulo, após encabeçar pela manhã, ao lado de Lula, a inauguração do submarino franco-brasileiro 'Tonelero', na base naval em Itaguaí, a cerca de 70 km do Rio de Janeiro.

O evento serviu para reforçar a associação estratégica entre os dois países.