O Submarino Scorpène, símbolo de uma ampla parceria franco-brasileira

A entrega do "Tonelero" à Marinha brasileira, um submarino Scorpène de projeto francês, faz parte de uma parceria estratégica inédita entre Paris e Brasília, que resultará na construção pelo Brasil de seu primeiro submarino com propulsão nuclear.

A cerimônia, que contará com a presença dos presidentes da França, Emmanuel Macron, e Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, no estaleiro de Itaguaí, ao sul do Rio de Janeiro, remete a dezembro de 2008 e à assinatura, em grande pompa, de um amplo acordo pelo ex-presidente francês Nicolas Sarkozy e o próprio Lula.

Além da venda de 50 helicópteros Caracal, a serem montados no Brasil, o acordo inclui um contrato de 37,1 bilhões de reais para desenvolver as capacidades submarinas do Brasil e sua indústria.