Prazer, Europa, meu nome é Endrick

Àquela altura, Endrick já tinha mostrado seu brilho em sua segunda temporada como profissional. No final, fechou o ano com chave de ouro ao marcar o gol que selou o bicampeonato do Brasileirão para o Palmeiras.

"Com o Endrick, também teremos calma e paciência, para ele ganhar componentes importantes e para termos uma equipe equilibrada com três, quatro atacantes", advertiu Dorival.

O jovem jogador já é aguardado no Santiago Bernabéu: "Estamos todos te esperando aqui", disse o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, ao final do jogo contra a Espanha.

Ele se dirigiu às arquibancadas do estádio quando marcou e após o apito final: primeiro, para para comemorar o gol com seu pai; depois, para dar um beijo na namorada.

Foram as mostras de gratidão com os que mais o apoiaram durante a má fase que viveu no ano passado. Mas depois, novamente diante dos microfones, revelou seu objetivo com a Seleção.

"A gente quer sempre vencer. O Danilo estava falando na roda que a gente precisa vencer, mostrar a cara do Brasil", afirmou. "O Vini também falou para gente colocar o Brasil no topo de onde nunca deveria ter saído".