Presidente chinês Xi recebe executivos americanos

O presidente chinês, Xi Jinping, se reuniu nesta quarta-feira em Pequim com empresários americanos para tentar atrair investimentos estrangeiros, em um momento de desaceleração econômica do país.

O canal estatal CCTV exibiu imagens de Xi sorrindo ao receber os executivos no Grande Salão do Povo de Pequim, ao mesmo tempo que falava do que chamou de dependência mútua entre Pequim e Washington.

Entre os executivos presentes na reunião estava Cristiano Amon, CEO da Qualcomm, empresa fabricante de semicondutores, setor que provoca uma rivalidade tecnológica entre Estados Unidos e China.