Richard Serra, um dos grandes nomes da arte contemporânea, morre aos 85 anos

Nascido na cidade de San Francisco em 2 de novembro de 1939, com mãe de origem judia russa e pai espanhol, Serra estudou Literatura Inglesa na Universidade da Califórnia, antes de ser admitido em Yale para estudar Artes Plásticas.

Graças a uma bolsa de estudos, ele se mudou para Paris, onde passava quase diariamente pelo local de trabalho do escultor romeno Constantin Brancusi no Museu Nacional de Arte Moderna. O então aspirante a pintor decidiu dedicar-se à escultura.

No final dos anos 1960 se mudou para uma Nova York em plena efervescência artística. Para sobreviver, ele criou uma empresa de limpeza de móveis na qual empregou o compositor Philip Glass como assistente.

Em 1967-1968, publicou como manifesto uma lista de 84 verbos ("envolver", "apoiar", "cortar", "dobrar"...) e 24 elementos de contexto ("gravidade", "entropia", "natureza"...), o que inclui todos os processos à sua disposição para a realização de uma obra.

Em seus primeiros trabalhos, utilizou borracha, fibra de vidro, látex e neon. Também projetou chumbo derretido entre muros e pisos, como em "Splash" (1968-1970).

No final da mesma década, ele criou uma obra fundadora de seu estilo, "One ton prop (House of cards)", quatro placas quadradas de chumbo de 122 cm que permanecem equilibradas com o próprio peso, como um castelo de cartas.